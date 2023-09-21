شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: بيراميدز منافس قوى ومستوى الزمالك سيتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزماك، إن فريقه واجه منافسا قويا جدا في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل، خاصة أن المنافس صرف كثيرا على الصفقات على عكس فريقه الذي لم يضم أي صفقة بسبب أزمة القيد.

وتعادل الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل.. أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59، وإبراهيم نداي في الدقيقة 61.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "دفعت بعناصر شابة في بداية اللقاء مثل سيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو، والمستويات كانت متقاربة، والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك من لعب مفتوح، ولكنه سجل هدفا من ركلة ثابتة.

وتابع: "أجرينا تعديلات في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين من لعب مفتوح، في مباراة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية أهدر إبراهيما نداي أربع فرص للتسجيل في اللقاء، ولكنه نجح من التسجيل في لقاء اليوم".

وقال أوسوريو: "لعبنا حوالي ربع ساعة بعشرة لاعبين ولم تكن هناك فرصة خطيرة لبيراميدز على مرمى الزمالك، وأرى أن النتيجة عادلة بالنسبة للفريقين".

وشدد على أن الجهاز الفني سيواصل عمله والفريق سيتحسن، ونركز على تحقيق الفوز عندما نقابل بيراميدز مجددا في الفترة المقبلة.