شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. محمد عبد المنعم يكشف سر الاحتفال بـ"سطلانة" فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنعم، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر، سر الاحتفال على أغنية "سطلانة" فى نهائي دورى أبطال أفريقيا امام الوداد والذى توج به الأهلى يونيو الماضى.

وقال عبد المنعم فى برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة ON E : "إن الأغنية كان يسمعها السولية دايما فى الجيم ونطلب منه تغييرها، ونقول له إيه ده غيّرها، وعندما فزنا على الوداد فكرنا فى أغنية نشغلها فكانت سطلانة".

وأضاف عبد المنعم أن الأغنية نالت شهرة كبيرة لدرجة أن من يغنون سطلانة تواصلوا مع طاهر محمد طاهر ليلتقطوا صور مع اللاعب.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.