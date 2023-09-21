شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركاتو» دوري أدنوك الصيفي يغلق أبوابه دون مفاجآت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

أغلق مساء أمس باب القيد والتسجيل دون مفاجآت كبيرة، بعد «ماراثون» من المفاوضات، وملايين من الدولارات واليوروهات التي تم صرفها في سبيل البحث عن أفضل الخيارات، لاسيما لدى الفرق التي تتطلع إلى المنافسة على اللقب الغالي.

وكان اتحاد كلباء، آخر من أكمل قائمة اللاعبين الأجانب، بعدما ضم البرازيلي والاس دوس سناتوس، ليعوض المدافع المصاب إيفانيلدو المصاب،في حين تعاقد شباب الأهلي مع حارس مرمى حتا عادل فدعق حتى نهاية الموسم.

وحسم الوحدة هوية الأجنبي الخامس في قائمته، بعد التعاقد مع جناح فريق زينيت الروسي بكاييف.

ومع انتهاء صداع التغييرات والتعاقدات التي شغلت بال مسؤولي الفرق وجماهيرها، تضع الأجهزة الفنية لفرق دوري أدنوك للمحترفين اليوم، لمساتها الأخيرة على التشكيلات الأساسية التي ستراهن عليها، غداً السبت وبعد غد الأحد، حين تعود الإثارة إلى ملاعب دورينا بعد توقف دام 3 أسابيع.

3 تغييرات

وما بين نهاية المرحلة الثانية، وبداية الجولة الثالثة، تبدّلت الكثير من المعطيات، بعدما شهدت فترة التوقف، إقامة مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشهدت فترة التوقف، رحيل 3 مدربين هم كل من ماركوف «حتا»، ومحمد جالبوت «الإمارات»، وعبدالعزيز العنبري «خورفكان».

واختار حتا العائد الإيطالي فيفياني مدرباً للفريق، بينما ذهب خيار كل من الإمارات وخورفكان نحو المدرسة الإسبانية، فعين الأول لويس بلاناغوما، بينما فضل «النسور» خيار داخلي، بتكليف الإسباني ساراغوسا قيادة الفريق، علماً أن الفريقين سيلتقيان وجهاً لوجه غداً السبت على أرض ملعب صقر بن محمد القاسمي.

ولا يعد ساراغوسا جديداً في ملاعبنا، حيث سبق له قيادة شباب الأهلي في 10 مباريات رسمية في الدوري، لم يعرف فيها مرارة الخسارة سوى مرة واحدة، مقابل الفوز في 4 مباريات.

قمة السبت

ويشهد يوم غد السبت، قمة من العيار الثقيل بين النصر والشارقة العائد من الدوحة بنقطة التعادل الغالية أمام السد القطري.

ويتفوق «العميد» على الشارقة في المواجهات التي جمعت بينهما، بعدما حقق الأزرق الفوز في 11 مباراة جمعت بين الفريقين في المحترفين، مقابل 9 انتصارات ل«الملك».

ولا تعرف مواجهات النصر والشارقة لغة التعادلات، بعدما انتهت مباراة واحدة في آخر 9 مواجهات بين الفريقين في الدوري بالتعادل (فاز النصر 3، فاز الشارقة 5، تعادلا مرة).

فوز واحد

أما ثاني مواجهات السبت، فستجمع بين العين المنتشي بانتصاره القاري الكبير على باختاكور بثلاثية، حين يلاقي ضيفه عجمان.

ولا يمتلك الضيف في رصيده سوى نقطة واحدة من أول جولتين، كما لا يمتلك في جعبته خلال 22 مواجهة سابقة بين الفريقين في المحترفين سوى فوز واحد، ما يدل على التفوق الكبير ل«الزعيم».

وفي آخر 9 مباريات جمعت بين الفريقين، حقق العين الفوز في 7 مباريات مقابل التعادل مرتين. ويملك اتحاد كلباء في رصيده فوز واحد، على حساب الجزيرة في 16 مباراة جمعت بين الفريقين في المحترفين، في حين يمتلك الجزيرة تفوقاً كبيراً على «نمور كلباء» ب13 فوزاً.

ويعد علي مبخوت الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 17 هدفاً، وسيتطلع إلى زيادة غلته، بعدما بات يدرك أن الصراع على لقب الهداف سيكون على أشده بوجود القاطرة لابا كودجو والدبابة الفرنسية يوسف نيكاتيه.