شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي مدرباً لقوس وسهم مليحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي مليحة الرياضي مع المدرب المواطن محمد راشد محمد حسن البلوشي لتولي قيادة فريق القوس والسهم.

حضر توقيع العقد حمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة ورئيس لجنة الألعاب الفردية، وفيصل الحمادي، مشرف الإدارة الرياضية.

يعكس هذا التعاقد التزام نادي مليحة بتطوير رياضاته وتمكين الكوادر الوطنية، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في أداء فريق القوس والسهم، ويسهم في تحقيق النجاحات في المستقبل.

ويمتلك البلوشي شهادات متعددة في تدريب لعبة القوس والسهم على مستوى الدولة، حيث حصل على شهادات المستوى الأول والثاني، إضافة إلى شهادة حكم لعبة القوس والسهم، كما أتم دورة المدربين المتقدمة، ما يجعله مؤهلاً بشكل كبير لقيادة الفريق نحو تحقيق النجاحات والتفوق في منافسات القوس والسهم.

وعبر حمد تميم الكتبي عن أهمية هذا التعاقد، حيث قال: يأتي التعاقد في إطار ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في الاهتمام بالكوادر الوطنية. وأضاف: محمد البلوشي كفاءة وطنية في هذا المجال، ونعتقد أنه سيكون إضافة قيمة لفريقنا، وسيسهم في تطوير مهارات اللاعبين وتحقيق النجاحات.

ومن جانبه، عبّر محمد البلوشي عن سعادته بفرصة تدريب فريق القوس والسهم في نادي مليحة، وقال: «أنا متحمس لهذا التحدي ومستعد لبذل كل جهدي من أجل تحقيق النجاحات مع الفريق».

وأكد فيصل الحمادي، أن التعاقد مع المدرب الوطني جاء كونه يمتلك خبرة واسعة في مجال لعبة القوس والسهم، لافتاً إلى أنه سيسهم بشكل كبير في تطوير مهارات لاعبي النادي ودعمهم في تحقيق أهدافهم الرياضية.