شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الشارقة الرياضي» واتحاد الرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بمقر المجلس، وفد اتحاد الإمارات للرماية برئاسة الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، بحضور سالم بن هويدن، رئيس نادي الذيد، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين على صعيد توسيع قاعدة ممارسي رياضة الرماية في إمارة الشارقة، واستثمار ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة للرياضة بوجه عام وللرماية بوجه خاص، وتم بحث خطط وبرامج عدة لدعم انتشارها وتوسيع قاعدتها بالأندية.

وضم وفد الرماية كلاً من حسن الشحي نائب رئيس الاتحاد، وعلي عبدالله بنومه عضو مجلس الإدارة، وطلال هندي المدير التنفيذي، وحضر اللقاء من جانب المجلس الرياضي كل من نبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة.

وأعرب الشيخ أحمد بن حشر عن شكره وامتنانه لمجلس الشارقة الرياضي على هذا اللقاء المثمر الذي ستظهر آثاره في المستقبل القريب، من خلال برامج تنفيذية في معظم أندية الإمارة، خصوصاً على صعيد الرماية بالبندقية والمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار بالنسبة إلى المراحل السنية الصغيرة.

وقال إن توسيع قاعدة الممارسين هي أهم خطوة في سبيل فرز الموهوبين وتأهليهم ليكونوا أبطالاً، مؤكداً أن مهارة الرماية تظهر في سن مبكرة، لكنها تحتاج إلى مشوار طويل من التدريب والاحتكاك المستمر.

وأشاد عيسى هلال بجهود ومبادرات الشيخ أحمد بن حشر لدعم انتشار الرماية وصناعة أبطال جدد لها بين النشء، مؤكداً أن هذه الجهود تعززها موهبة رفيعة وخبرة ميدانية متميزة بوصفه بطلاً عالمياً، أسعد الإمارات حكومة وشعباً، وقتما حقق ذهبية أثينا 2004، حيث كانت أول ميدالية أولمبية في تاريخ الدولة.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة لها حضور مميز على صعيد منتخبات الرماية، وأن نادي الذيد الثقافي الرياضي، على وجه الخصوص، يضم ميداناً للرماية وبنى تحتية وخدمات لهذه الرياضة، ويتمتع بقاعدة كبيرة من الممارسين.