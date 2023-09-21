شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينغهام يحمل جينات ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي، جود بيلينغهام، فريقه ريال مدريد من فخ ضيفه يونيون برلين، وقاده إلى فوز بشق الأنفس 1-0 في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وكان يونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14)، في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

واعترف بيلينغهام بعد المباراة قائلاً: «لن أكذب عليكم، أفضّل التسجيل في الدقيقة 90 وما بعدها، أكثر من أول 15 دقيقة، حتى لو أجهد هذا قلبي والمشجعين. من الجيد دائماً أن يكون الهدف متأخراً لأنه يحسم المباراة عادة».

وعن المباراة قال بيلينغهام: «هيمنّا على المباراة، لا أتذكر أنهم حصلوا على فرص تسجيل كثيرة، لكنهم دافعوا بشكل مميز، وكانوا منظمين جداً، لكن هذا لا يخيفنا، طوال الموسم نواجه خطوط دفاع منظمة لكن نخترقها في التوقيت المناسب».

وعلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال: «عليك أن تكون في منطقة الجزاء كي تسجل، وبيلينغهام فعل هذا بهدفه المتأخر أمام خيتافي أيضاً. إنه أذكى لاعب في منطقة الجزاء، ولديه مهارة إنهاء الهجمة».

وعند سؤال بيلينغهام عن عدم استسلام اللاعبين أبداً حتى آخر لحظة أجاب: «هذا هو تاريخ النادي. أنا جديد عليه لكنني مذ كنت صغيراً أشاهد الريال وهو يقلب الطاولة عندما لا تكون هناك فرصة للفوز، وأعتقد أنه عندما تكون جزءاً من مجموعة اللاعبين هنا لا تستسلم أبداً حتى تهز الشباك، وإن لم تسجل سيعبرون عن رأيهم فيك فوراً، ومن المهم بالنسبة إلي مواصلة التعلم منهم، إنهم محترفون مدهشون وعلي مواصلة الطريق الحالي».

وشهدت مباريات اليوم الثاني من دوري أبطال أوروبا، فوز بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد 4-3، وأرسنال على ايندهوفن -4صفر، ونابولي على سبورتينغ براغا 2-1، وتعادل ريال سوييداد وإنتر ميلان 1-1.