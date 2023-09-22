أوسوريو: الجزيرى طالب بحقه بشأن مستحقاته.. وهذه حقيقة تصريحات الشيشة

القاهرة - سامية سيد - علّق أورسوريو، مدرب الزمالك، على التصريحات المنسوبة له في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلاً: "لاعبو مصر أفضل من الناحية البدنية، وكل ما ذكرته أن هناك عادات خاطئة وبعض اللاعبين يسهرون ويشربون (شيشة)، وهذا واقع وعادات وتقاليد، ولكنى لم أخطئ في حق اللاعب المصري".

وأضاف المدير الفني أن الزمالك خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز: "الزمالك من الفرق القليلة التي يكون تدريبها في الثامنة صباحا، والفريق يتدرب جيدا واللاعبون يأكلون بصورة جيدة ويخضعون للاستشفاء".

وتابع: "لم أتحدث عن أى أمر له علاقة بالدين، وأحترم كل الأديان، وفي أي مكان في العالم يجب أن ينام اللاعب مبكرا ويستقظ مبكرا".

وفيما يخص استبعاد التونسي سيف الجزيري من المباراة أكد أنه قرار فني، وشدد على أن الجزيري يطالب بحقه عندما طلب صرف مستحقاته، وشدد على أنه لا يريد أي لاعب يشارك إلا عندما تنتهي أزماته.

وتابع: "عندما توليت المسئولية طلبت من كل لاعب أن يكتب المراكز التي يحب اللعب فيها، وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي والجزيري شاركوا في معظم المباريات، وحمزة المثلوثي أفضل مدافع في الدوري المصري، كما أن إبراهيما نداي تحسن وأصبح من أفضل اللاعبين في مركزه، كما أن ناصر منسي هو الحاضر لفريق الزمالك ويجد منافسة من سامسون وعلي ياسر الذي يعد مستقبل الفريق".

وتعادل الزمالك مع بيراميدز في الجولة الأولى لبطولة الدوري خلال المباراة التي جمعتها مساء اليوم ، الخميس، بإستاد الدفاع الجوي.