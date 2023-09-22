شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس 21-9-2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الخميس 21-9-2023 إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى نايل، حيث التقى الزمالك مع بيراميدز، وواجه الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا، ولعب فاركو ضد مودرن فيوتشر.

وجاءت أهداف مباريات اليوم كالتالى..

فرض فريق الزمالك التعادل على نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .

الاتحاد السكندرى 1 – 0 سيراميكا

فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.

فاركو 0 – 2 مودرن فيوتشر

فاز فريق مودرن فيوتشر علي فاركو بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر ، كل من أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .