شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.

بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.. صور

تعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

دورى نايل .. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب سيراميكا "فيديو"

فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

دوري نايل .. مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين نظيفين "فيديو"

نجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق فاركو بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

الزمالك يغرم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه بعد استبعاده من مباراة بيراميدز

قرر مسئولو نادى الزمالك تغريم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض 200 ألف بعد استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى نايل.

جلسة خاصة تحسم مصير شكوى الزمالك ضد أحمد أيمن وعيد ثنائى المصرى يعقد مسئولو نادى الزمالك، جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة، مع نظرائهم بالنادى المصرى، لحسم مصير شكوى النادى الأبيض المقدمة ضد الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنضمين للنادى المصري.