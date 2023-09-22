شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جيدة لشراع الإمارات في «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

سجل منتخب الإمارات الوطني للشراع بداية جيدة ضمن مسابقة الكا 4 لفئتي البنين والبنات، بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية ال19 في هانغتشو، التي تنطلق رسمياً، غداً السبت.

وخاض كلّ من محمد الزعابي وكاميليا القبيسي مسابقة الكا 4 على أن يتم احتساب كامل النقاط في ختام السباقات بصورة تراكمية، إذ يبلغ إجمالي عدد السباقات 9 سباقات لفئة الكا 4، و10 لفئة الكا 6، ومثلهم لفئة الكا 7، على مدار 7 أيام.

أكد محمد إبراهيم الزعابي لاعب منتخبنا الوطني للشراع فئة الكا4، أن قوة المنافسات كانت متوقعة في ظل وجود نخبة من اللاعبين الآسيويين أبرزهم بطل العالم وواحد من أفضل اللاعبين في قارة آسيا بشكل عام، وهو التايلاندي ويكي بهانوب، مشيراً إلى أن المسابقة كانت سجالاً بين مختلف المتنافسين، ولكن الفرصة ما زالت قائمة حتى نهاية السباقات وتحديد الفائزين حسب النظام التراكمي للنقاط.

أوضح زهير اللباط المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن منتخب الإمارات للشراع يسعى لتقديم أفضل ما لديه من مستويات في جميع المسابقات نظراً لكون الدورة من ضمن الاستحقاقات والمحطات التي تُحتسب نقاطها في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس العام المقبل، 2024.

التجديف

وعلى صعيد منافسات التجديف، حل حمد المطروشي لاعب منتخبنا الوطني للتجديف في المركز الرابع بالجولة الثانية مسجلاً زمناً قدره 8:02.89 دقيقة في مسابقة الفردي ليخرج المطروشي بذلك من قائمة المتأهلين للمنافسة على الميداليات الملونة.

وأكد سيد واضح مدرب منتخبنا الوطني للتجديف أن الفارق في الجولة الثانية كان ضئيلاً للغاية بين حمد المطروشي واللاعب الكويتي عبد الرحمن الفضيل، من أجل الوصول إلى التصفيات نصف النهائية.

مشيراً إلى أن اللاعب متخصص في الوزن الخفيف، خاصة أن وزنه 72 كجم، مع وجود لاعبين منافسين من الدول الأخرى تجاوز وزنهم ال100 كجم؛ عقب إلغاء مسابقة الوزن الخفيف من اللجنة المنظمة للألعاب، والإبقاء على مسابقة الوزن المفتوح.

وصول الرجبي

ومن المقرر أن يصل منتخب الرجبي «رجال»، اليوم الجمعة إلى هانغتشو قادماً من هونغ كونغ، ويضم بعثة مكونة من 15 لاعباً، إضافة إلى الجهاز الفني والإداري المتخصص إلى مدينة هانغتشو في الصين، بعد فترة استعداد مكثفة استمرت لمدة 10 أيام قضاها المنتخب في هونغ كونغ، حيث تضافرت الجهود لتطوير مهارات اللاعبين ورفع مستوى لياقتهم، وشهد المعسكر العديد من المباريات الودية مع منتخب هونغ كونغ.

ويشارك المنتخب الإماراتي في المجموعة الرابعة بجانب منتخب الصين البلد المستضيف، وأفغانستان ونيبال، ومن المقرر أن تُقام البطولة على مدار 3 أيام متتالية خلال الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري، حيث يبدأ المنتخب الإماراتي مشواره في اليوم الأول بمواجهة منتخب نيبال، ثم يلتقي منتخب أفغانستان، وفي الختام سيواجه منتخب الصين.

وأكد سعود عبد الحكيم بالشالات، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، على استعداد المنتخب الكامل للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بعد تطور ملموس خلال معسكر التدريب، معبراً عن أمله في تحقيق الفوز والتألق وحصد ميدالية في هذا الحدث الكبير.

وفي سياق متصل، وصلت بعثات منتخباتنا الوطنية ل6 رياضات إلى مقر القرية الرياضية في هانغتشو، حيث انضم للبعثة الرسمية منتخب الشطرنج الذي ضم 5 لاعبات، هن: وافية درويش وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني وعنود عيسى وموزة المنصوري، ويرافق البعثة الكوبي التر أرانسيبيا مدرب منتخب السيدات، والإدارية هند محمد سالم النعيمي، وتنطلق منافسات الشطرنج، بعد غد الأحد.

كما وصل منتخب المبارزة الذي يضم 4 لاعبات، هن: الهيام البلوشي ونورة البريكي «فلوريه سيدات»، وزينب الحوسني وشيخة الزعابي «الإيبيه سيدات»، إضافة إلى 4 لاعبين بمسابقة «الإيبيه رجال»، هم: خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وعبدالله الحمادي، وعمران البلوشي.

ووصل كذلك منتخبنا الوطني للدراجات إلى هانغتشو، قبل أن يتوجه لمقر القرية الرياضية الفرعية، إذ يشارك في سباقات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية، من خلال 7 لاعبين، ولاعبتين، هم: أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي وعبد الله جاسم العلي وعبدالله الحمادي ويوسف ميرزا، بجانب صفية الصايغ وزهرة حسين، فيما يشارك خليفة الكعبي في سباقات الدراجة الجبلية.

كما وصل منتخبنا الوطني للرماية الذي يضم كلاً من: سيف بن فطيس، ووليد العرياني، ويحيى المهيري، وإبراهيم خليل، وياسمين تهلك، وأحمد الأميري، وغاية آل شهيل، وعائشة الياسي، ووصل كذلك منتخبنا الوطني للسباحة إلى المدينة الصينية إذ يشارك ب3 سبّاحات، وسباح واحد، حيث تشارك مهرة الشحي وميرة الشحي في سباقي 50 – 100 متر حرة، كما تشارك مها الشحي في سباقي 200 – 400 متر، فيما يشارك السباح عمر الحمادي في سباقي 50 – 100 متر ظهر.

وضمت بعثة الرياضات الإلكترونية كلاً من: علي الحمادي وأحمد السويدي في لعبة الفيفا، وبطي المنصوري وأحمد السويدي وخليفة الظاهري وحارب المنذري وفارس المزروعي ومحمد المطروشي بلعبة الأساطير، وراشد العوضي، ومحمد البناء بلعبة ستريت فايتر.