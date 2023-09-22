الدوري الأوروبي: - ليفربول يتخطّى عقبة لاسك بصعوبة روما يعود بالفوز من أرض شيريف

المنامة - ياسر ابراهيم - تجاوز ليفربول الإنجليزي عقبة مستضيفه لاسك النمساوي بصعوبة بتغلّبه عليه (3-1) اليوم الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر لاسك بافتتاح النتيجة عبر لاعبه فلوريان فليكر في الدقيقة 14.



وفي الشوط الثاني قلب الضيوف الطاولة على أصحاب الأرض إذ تمكّن الأوروغواياني داروين نونيز من معادلة الكفّة في مناسبة أولى (56 من ركلة جزاء).



بعد ذلك وضع الكولومبي لويس دياز الـ"ريدز" في المقدّمة بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 63.



وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء بصم النجم المصري محمد صلاح بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 74، على ثالث أهداف ليفربول ليقضي على آمال الفريق المضيف (88).



وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مواجهة سان جيلواز البلجيكي وضيفه تولوز الفرنسي.



سجّل للفريق الفرنسي الهولندي تيس دالينغا (45+4 من ركلة جزاء) بينما أدرك الجزائري محمد أمين عمورة التعادل لنظيره البلجيكي (70).



وبذلك تصدّر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من سان جيلواز وتولوز بينما تذيّل لاسك الترتيب دون نقاط.



روما يغنم النقاط الثلاث

وفي مباراة أخرى غنم روما الإيطالي النقاط الثلاث من أرض مستضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بفوزه عليه 2-1 اليوم الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة السابعة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وبصم على هدفي فريق "الذئاب" كل من الأرجنتيني لياندرو باريديس (45) والبلجيكي روميلو لوكاكو (65).



في المقابل بصم المكسيكي كرستيان توفار على هدف أصحاب الأرض الوحيد (57).





وضمن ذات المجموعة عاد سلافيا براغ التشيكي للديار بانتصار ثمين على حساب مستضيفه سيرفيت السويسري بهدفين دون ردّ.



وبذلك تصدّر سلافيا براغ المجموعة السابعة بفارق الأهداف أمام روما (3 نقاط) بينما ظلّ شيريف تيراسبول وسيرفيت في قاع الترتيب دون نقاط.

(بي إن سبورت)

