شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: هناك أمور إيجابية للتحكيم فى الجولة الأولى من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن الجولة الأولى شهدت تميزا من جانب كل من محمد عادل حكم لقاء الأهلي والمصري، ومحمد العتباني الذي أدار موقعة سموحة والجونة، واحتسب ركلتى جزاء صحيحتين.

وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية: "هناك أمور إيجابية في الجولة الأولى من دوري نايل، ومحمود بسيوني حكم لقاء الزمالك وبيراميدز قدم مباراة جيدة ومعظم البطاقات صحيحة وكذلك طرد محمود علاء".

وأضاف: "أختلف مع بسيوني في حالة واحدة، بعدما تدخل محمود علاء بقوة بالقدم مع لاعب بيراميدز، ولحظة التصادم كانت على خط المرمى، ويستحق بيراميدز ركلة جزاء، وكان من الصعب احتسابها، ولذلك هي لعبة تخص تقنية الفار، وهي مؤثرة في نتيجة اللقاء، لأنها لعبة ركلة جزاء صحيحة".

وواصل: "هدف عبدالله السعيد من فاول صحيح، ورمضان صبحي لم يكن متسللا، واللعبة الوحيدة كانت باحتكاك محمود علاء مع مهاجم بيراميدز وكان يستحق الفريق السماوي ركلة جزاء، وعدم تدخل الفار كان نقطة الخلاف في هذه المواجهة".

واختتم: "لعبة ركلة جزاء غير المحتسبة كانت صعبة على حكم الساحة، وهي لعبة تخص الفار، والذي لم يحتسبها، وهذا هو خطأ الأسبوع الوحيد".