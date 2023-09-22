شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد خدمات محمود حليمو أمام بلدية المحلة فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى خدمات محمود حليمو، لاعب وسط الفريق السكندرى، أمام بلدية المحلة في الجولة الثانية من دوري نايل المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد غزل المحلة.

وغاب محمود حليمو عن مباراة سموحة أمام الجونة بسبب تراكم الإنذارات، ويعود للمشاركة بشكل طبيعى ابتداء من مواجهة بلدية المحلة المقبلة.

وتعادل فريق سموحة مع نظيره الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

افتتح التسجيل لسموحة فادى فريد في الدقيقة التاسعة من عمر دورى نايل، قبل أن يتعادل المغربى أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة "90+4" من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وأكد أحمد سامي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، أن سموحة أهدر فوزًا سهلًا على الجونة في الشوط الأول بعدما أضع العديد من الأهداف.

وأضاف مدرب سموحة أن دوره كمدرب هو وصول المهاجم للمرمى أما إهدار الفرص يتحمله المهاجم، وهناك ضربة جزاء مهدرة كانت كفيلة بإنهاء اللقاء ولكننا نحتاج للوقت لحدوث تجانس بين اللاعبين بشكل أفضل.