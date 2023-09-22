شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور: مصر واجهة تنس الطاولة الأفريقية وكل الدعم لأبطالنا البارالمبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عن سعادته بالنتائج التي يحققها أبطال وبطلات اللعبة على الصعيد الأفريقي للأسوياء والأبطال البارالمبين.

ويستضيف مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

وقال عاشور: "ستبقى مصر هى واجهة تنس الطاولة الأفريقية، والبلد التي يسند لها تنظيم أهم بطولات اللعبة على صعيد المنتخبات والأندية، نظرا لما يتمتع به جميع أفراد المنظومة من خبرات متراكمة وتوافر البنية التحتية الرائعة".

وأضاف: "سعداء بالنتائج التي حققها منتخبا الرجال والسيدات خلال بطولة أفريقيا الأخيرة في تونس والنجاح في التأهل بالعلامة الكاملة لأولمبياد باريس 2024، وكذلك الحصول على لقب البطولة وهذا دليل على هيمنة الفراعنة المستمرة على الصعيد الأفريقي".

وأكمل: "نأمل أن يتمكن أبطالنا البارالمبين من الحصول على أكثر مقاعد ممكنة خلال البطولة الحالية للتواجد في أولمبياد 2024 البارالمبية، ونقدم لهم كل الدعم الممكن، لأنه واجب علينا أن نساعدهم على الاستمرار في حلمهم لتمثيل مصر على الصعيد الأولمبي".

وأتم: "نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل ما يقدمه لنا من دعم معنوي ومادي وشاهد الجميع كيف كانت سعادة البعثة المصرية عندما استقبلهم الوزير في المطار عند عودتهم من تونس، ونأمل أن نحقق أفضل النتائج في باريس".