الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصية

أوصت شخصية بارزة في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين شركة كرة القدم، بعدم اتخاذ خطوات متسرعة في إقالة المدرب الأجنبي، بعد نتائجه المتواضعة، ومنحه فرصة حتى فترة التوقف المقبلة للدوري لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل.

دعوى

ذكرت صحيفة «20 مينيت» الإسبانية، أن النجم الإسباني أندريس إنييستا تقدم بدعوى قضائية ضد شركة إعلانات في أوساكا باليابان، يطلب من خلالها الحصول على تعويض قيمته مليون دولار، بسبب عدم التزام الشركة العقد الذي أبرمته مع لاعب نادي الإمارات في الترويج لحملة دعائية تخص لاعب برشلونة السابق أثناء لعبه في فيسيل كوبي.

سفر

سافر أحد لاعبي أندية دوري أدنوك للمحترفين إلى دولة آسيوية للكشف لدى طبيب مشهور هناك، للفصل في حالته المرضية، وتحديد مدى حاجته لإجراء عملية جراحية من عدمه، بعد اختلاف رأي الأطباء في هذا الخصوص.