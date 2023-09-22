الامارات | «أبيض الشاطئية» يستعد للمونديال بـ 3 مباريات ودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض ثلاث مباريات ودية مع نظيره السعودي أيام 23 و27 و28 من الشهر الجاري، على الملعب الرملي في اتحاد الكرة.

وتأتي تلك المواجهات الودية ضمن برنامج معسكره الداخلي الذي انطلق أمس في دبي، ويستمر حتى يوم الخامس من أكتوبر المقبل، في إطار استعداد المنتخب للمشاركة في مونديال الشاطئية الذي ستستضيفه الدولة في فبراير المقبل. وتضم قائمة المنتخب 21 لاعباً.

وكان المنتخب قد احتل المركز الـ10 عالمياً والثالث قارياً برصيد 1449 نقطة، وذلك حسب تصنيف شهر أغسطس الماضي.