الامارات | حمدان بن محمد يكلّف المري بممارسة صلاحيات رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي - دبي، بتكليف الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي - دبي، برئاسة اجتماعات مجلس إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة، ومنحه ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي، إلى حين صدور أي توجيهات جديدة من سمو رئيس النادي بهذا الخصوص.

وأكد مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس النادي، يتضمن عمل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة، تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم، وتشكيل شركة قطاع الألعاب الرياضية، ووضع الخطط المالية الخاصة بموازنة النادي للموسم الرياضي 2023-2024، والاستدامة المالية لعمل النادي، وكذلك العمل على تعزيز الإنجازات الرياضية التي حققتها فرق النادي في كرة القدم، وجميع الرياضات ولجميع الفئات العمرية، وتعزيز الأداء الاحترافي وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية العاملة في النادي.