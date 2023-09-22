الامارات | «جولة دي بي ورلد» للغولف تعود إلى البحرين لأول مرة منذ 13 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف البحرين جولة دي بي ورلد العالمية للغولف لأول مرة منذ 13 عاماً، وستقام بطولة البحرين في النادي الملكي للغولف من 1-4 فبراير 2024، وهي الجولة التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» وتعتبر موانئ دبي العالمية الراعي الرئيس لها.

جاء الإعلان عن البطولة خلال حفل توقيع خاص، بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد.

وتضم روزنامة عام 2024، العديد من الأحداث البارزة في المنطقة، وتحديداً في الإمارات حيث سيكون الختام مجدداً في أبوظبي ودبي في شهر نوفمبر من العام المقبل.

وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: «نفخر باستضافة هذه البطولة الدولية، حيث سيتنافس كوكبة من اللاعبين المحترفين في النادي الملكي للغولف، يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار التزامنا المستمر بدعم مختلف الألعاب الرياضية، بما في ذلك لعبة الغولف، التي تعد من أهم الرياضات على المستوى العالمي. وكلنا ثقة بنجاح هذه البطولة بفضل التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المدنية والحكومية في تقديمها بأفضل صورة ممكنة».