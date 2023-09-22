الامارات | 10 صفقات تجذب الأنظار في سوق انتقالات دوري المحترفين

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات تجذب الأنظار في سوق انتقالات دوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فترة الانتقالات الصيفية إثارة كبيرة، بعدما أبرمت أندية دوري أدنوك للمحترفين العديد من الصفقات لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد، إذ جذبت 10 صفقات الأنظار في «الميركاتو» وأصبحت «تحت المجهر»، عقب غلق سوق الانتقالات أمس.
للإطلاع على الـ10 صفقات التي جذبت الأنظار في «الميركاتو»، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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