الامارات | الفجيرة تستضيف بطولة العالم لبناء الأجسام 5 أكتوبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر ومس وورلد» لبناء الأجسام عن انطلاق الحدث العالمي يوم الخامس من أكتوبر المقبل، وتستمر منافساته حتى السابع من الشهر نفسه. وتقام البطولة العالمية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتجرى منافساتها في مجمع زايد الرياضي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته اللجنة المنظمة للبطولة في فندق نوفوتيل الفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس محمد عبيد بن ماجد، والمدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ناصر اليماحي، وعبدالعزيز بوهندي المستشار في الهيئة العامة للرياضة، ومدير البطولة خليل معروف وممثلي شرطة الفجيرة والدفاع المدني والجهات الحكومية في الفجيرة.

وسيكون يوم الخامس من أكتوبر مخصصاً للتسجيل وإجراءات الوزن، إضافة إلى الاجتماعات الفنية، بينما ستنطلق منافسات بطولة الهواة في اليوم التالي السادس من أكتوبر، على أن تقام بطولة المحترفين وحفل التكريم السبت السابع من أكتوبر، وتم خلال الاجتماع تنسيق الواجبات والأمور التي تتعلق بالاستضافة والاستعداد لاستقبال الرياضيين المشاركين والجمهور والتغطية الإعلامية.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن بطولات بناء الأجسام التي تنظم سنوياً في الفجيرة لها مكانة مميزة بين البطولات الدولية على مستوى الإمارات والعالم وأنها أسهمت بنقلة نوعية للعبة على المستويين الإماراتي والدولي لما حققته من مكاسب إيجابية مميزة، ومعبراً عن سعادته للاستعدادات الكبيرة التي أنجزتها اللجنة المنظمة.

تقام منافسات الهواة يوم 6 من شهر أكتوبر، وفي 7 من الشهر نفسه تجرى بطولة المحترفين.