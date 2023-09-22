الامارات | طاقم تحكيم ألماني يدير مباراة العين وعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته في منصة «إكس» أن طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم الدولي دانييل سايبرت، سيدير مباراة العين وعجمان، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم المقررة غداً على استاد هزاع بن زايد في العين، علماً بأن هذا يعد الظهور الأول للصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

ويضم طاقم تحكيم المباراة المساعدين يان سيديل، ورافائيل فولتين، وسيف المصعبي حكماً رابعاً، وبنجامين كورتيس حكماً للفيديو، ويوسف الجسمي حكم فيديو مساعداً. يذكر أن العين يمتلك ست نقاط في المركز الأول للدوري، بينما يتصدر المسابقة شباب الأهلي بالنقاط نفسها، بفارق الأهداف عن العين. وفي المقابل فريق عجمان في المركز 12 برصيد نقطة واحدة فقط، بعد أن تعادل وخسر في أول جولتين.