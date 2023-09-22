الامارات | نخبة أبطال العالم يشاركون في البطولة القارية لرابطة أبوظبي للجوجيتسو في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح اليوم البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالعاصمة المصرية القاهرة، وتمتد منافساتها يومين. وكان باب التسجيل للمشاركة في المنافسات أغلق في 18 الجاري، وشهدت البطولة إقبالاً قياسياً حيث وصل عدد المسجلين إلى 623 لاعباً ولاعبة من 111 أكاديمية حول العالم، على ضوء الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو في مصر والقارة الإفريقية عموماً.

وتعتبر البطولة فرصة مثالية للاعبين المصريين والمشاركين من مختلف الجنسيات لتبادل الخبرات والمنافسة في بيئة رياضية احترافية. وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو من مصر والعالم، وفي مقدمتهم اللاعبة جوليا الفيز البرازيلية والمصنفة رقم واحد في فئتها.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، أن مصر حريصة على استضافة العديد من البطولات المهمة، من منطلق قدرتها على التنظيم الاحترافي، وامتلاكها للبنية التحتية المميزة للصالات والملاعب، مشيراً إلى أن البطولة الإفريقية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ستكون مثالاً حياً للبطولات النوعية المميزة، وستحرص الوزارة على خروجها بشكل يليق بأهمية الحدث وعدد المشاركين فيه.

وستقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من محبي رياضة الجوجيتسو، والمشجعين الذين يتطلعون إلى متابعة أداء اللاعبين المفضلين لديهم، والتعرف على نجوم هذه الرياضة المميزة.