شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..لقاءات قوية فى سابع جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى الجولة السابعة بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع الأوليمبى وأصحاب الجياد مع الترسانة و الشمس مع الجزيرة وسموحة مع البنك الأهلى والعبور مع سبورتنج والمعادى مع هليوبوليس والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع الطيران.

فيما تقام الجولة الثامنة الثلاثاء القادم بلقاءات بين كل من، الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس وهليوبوليس مع سموحة و طلائع الجيش مع العبور والطيران مع المعادى والزمالك مع الزهور.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.