شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين كهربا وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين صلاح محسن ومحمود كهربا لقيادة هجوم الفريق في مباراة سان جورج الأثيوبي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستُقام بالقاهرة وهي المباراة التى سيغيب عنها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعدما تم قيده في قائمة الأهلي الأفريقية بعد يوم 31 أغسطس ليتأكد غيابه عن مباراتي الأحمر في دور الـ32 لدوري الأبطال .

وتبدو حظوظ كهربا هي الأقوى لقيادة هجوم الأهلي في مباراة سان جورج الأثيوبي لكن الأمر لم يُحسم بشكل رسمي حتى الأن حيث يُفاضل كولر بينه وبين وصلاح محسن لقيادة الهجوم الأحمر في ضربة البداية الأفريقية التى يتطلع خلالها السويسري كولر لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة أمام بطل أثيوبيا في لقاء الذهاب تُسهّل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام بالقاهرة أيضاً الأحد بعد المقبل بعد إتفاق مسئولو القلعة الحمراء مع نظراؤهم في النادي الأثيوبي على إقامة مباراتي دور الـ32 بالقاهرة بسبب رفض الأتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباريات في أثيوبيا .