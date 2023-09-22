الارشيف / اخبار الرياضه

ثنائي المصارعة يخوض مباريات الترضية ببطولة العالم بصربيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي المصارعة يخوض مباريات الترضية ببطولة العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثنائي عبداللطيف منيع ومحمد خليل لاعبا منتخب المصارعة مبارايات أدوار الترضية فى بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 25سبتمبر الجارى.

 

وينافس منيع فى وزن 130 كجك ، و محمد  خليل لوزن 77 كجم على ان يخوضا المباريات غدا.

 

ويلتقى عبد اللطيف منيع مع لاعبا استونيا و الصين بينما يخوض خليل 3 مباريات امام لاعبى النرويج واوزبكستان واليابان ،وحالة فوز كل منهم فى مبارياته يتوج ببرونزية بطولة العالم.

 

وودعت سمرحمزة منافسات البطولة بعد الخسارة بربع النهائي بنتيجة 4/0.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا