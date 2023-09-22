شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثي الأهلى الموقوف قبل لقاء سان جورج بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد لبطل أثيوبيا حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش لخوض المباراة المرتقبة التى ستشهد عودة ثلاثي الفريق ، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن بعد إيقاف اللاعبين الثلاثة في مباراة الأهلي والمصري التى أقيمت مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى لبطولة الدوري والتي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ، وتُمثل عودة الشحات وكهربا وصلاح محسن للأهلي إضافة كبيرة للفريق في ضربة البداية الأفريقية.

لكن الأهلي سيفقد في اللقاء ذاته جهود أكثر من لاعب أبرزهم ، الثنائي رضا سليم ووأنتوني موديست، حيث يغيب الأول بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة مع فريقه السابق الجشي الملكي المغربي بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية للموسم الماضي، ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

كما موديست سيغيب بعد قيده في قائمة الفريق خلال الفترة الثالثة، إذ لن يتمكن الفريق من مشاركة أي لاعب تم إضافته إلى القائمة بعد 31 أغسطس ، كما يغيب كلاً من ، محمود متولي، وكريم نيدفيد وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة.