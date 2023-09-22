شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..ناشئات اليد أمام نيجيريا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره النيجيرى في السادسة مساء اليوم الجمعة فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 و حتى 24 سبتمبر الجارى .

واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى .

وحقق منتخب ناشئات كرة اليد الفوز أول أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23 ، فى إطار ختام الدور الأول من البطولة الأفريقية المقامة بتونس.

تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.

و تضم قائمة اللاعبات : شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.

لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية وحقق الفوز فى جميع المواجهات .