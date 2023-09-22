شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه فرانكا البرازيلى بكأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الجمعة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره فرانكا البرازيلي في ثانى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية " انتركونتيننتال " و التي تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى ،والتي يشارك بها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

وتقام مباراة الأهلى وفرانكا البرازيلي فى كأس العالم لكرة السلة، فى تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على صالة OCBC Arena

وفاز الأهلي في أولى مبارياته بكأس العالم لأندية السلة أمس ،الخميس، على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82- 75 في أولى مباريات الفريق بالبطولة.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى ،ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.