الامارات | ميسي يهاجم باريس سان جيرمان.. لم يكرموني بعد إنجاز المونديال بعدما حرمت فرنسا من الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم ليونيل ميسي انتقادات حادة إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان مبيناً أنه اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بفوز "التانغو" بلقب كأس العالم 2022.

نقلت صحيفة لا غازيتا الإيطالية تصريحات أدلى بها لاعب إنتر ميامي الأمريكي إلى برنامج (أولغا) الأرجنتيني، قائلاً: "أكثر ما يؤلمني هو عدم حصولي على التكريم المناسب من قبل النادي الباريسي، عقب فوزي بلقب المونديال".

وأضاف: "الأمر كان مفهوماً لقد كنا نحن السبب في عدم تتويج فرنسا باللقب مرة أخرى".

وتابع: "كنت اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على تكريم، من بين زملائي الـ 25 الآخرين بالمنتخب، لكن الأمر لا يهم".

وزاد: "شخصيتي أنني أبحث عن الفوز واللعب بتنافسية، والآن أصبحت أكثر راحة، لكنني لا زلت نفس الشخص، الذي يلعب ويستعد للمباريات دوما بذات الطريقة، لكن الحقيقة أنني أكبر في السن".

واختتم تصريحاته بالحديث عن عمله المستقبلي عقب اعتزاله اللعبة، قال أسطورة الأرجنتين: "أحب العمل كمدير رياضي، أن أمكث مع اللاعبين الصغار وأعلمهم".