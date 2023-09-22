شكرا لقرائتكم خبر عن بغياب بنزيمة..اتحاد جدة يتصدر الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقى اتحاد جدة الفائز على ضيفه الفتح 2-1 إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم مستفيداً من تعثر المتصدر السابق الهلال أمام ضمك 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطة عن الهلال. في المقابل، تجمد رصد الفتح عند 11 نقطة في المركز السابع، فيما يقبع ضمك في المركز الـ 15 مع 4 نقاط فقط.

على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، سجل الفتح هدف الافتتاح عن طريق المغربي مروان سعدان (30)، ورد الاتحاد بهدفي البرازيلي رومارينيو داسيلفا (38) والفرنسي نغولو كانتي (45+1).

وافتقد الاتحاد للعديد من عناصره المؤثرة على غرار الفرنسي كريم بنزيمه والمغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورنادو للإصابة، قبل أن يتلقى «العميد» ضربة معنوية جديدة بمغادرة أحمد شراحيلي للمباراة جراء تعرضه لإصابة قوية.

كاد الفتح يخطف هدف التقدم لولا براعة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي تصدى لكرة الإسباني كريستيان تيو (8)، قبل أن ينجح في التسجيل من ركلة حرة ارتقى لها المغربي سعدان ولعبها برأسه على يمين الحارس (30).

ومن مجهود فردي رائع، تمكن الاتحاد من تعديل النتيجة عندما انطلق كانتي بكرة من العمق وهيئها لزميله داسيلفا الذي لعبها بكل هدوء على يسار الحارس جاكوب ريني (38).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف الاتحاد هدفاً ثانياً عندما تحصل كانتي على كرة على حدود منطقة الجزاء لعبها في المقص الأيسر للحارس الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعانق شباكه.

وفي الشوط الثاني، كان الفتح قريباً من تعديل النتيجة لولا براعة غروهي الذي طار لكرة المغربي مراد باتنا من ركلة حرة مباشرة وحولها الى ركنية (47)، وأهدر الاتحاد فرصة مواتية لإضافة الثالث عندما واجه رومارينيو المرمى ولعب الكرة ساقطة فوق العارضة (56)، ليطلق الحكم صافرة النهاية من دون تبدل النتيجة.

وتعثر الهلال بقيادة نجمه البرازيلي نيمار بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضمك على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وتخلى عن الصدارة.

سجل مالكوم فيليبي هدف الهلال بعد تمريرة من سالم الدوسري في الدقيقة الثامنة، وعادل ضمك عبر نيكولاي ستانشيو (67).

وحسم التعاون «ديربي القصيم» بالفوز على جاره الرائد 2-1، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

افتتح البرازيلي جواو بيدرو بيريرا دوس سانتوس التسجيل للتعاون (9)، قبل أن يعزز وليد الأحمد تقدمه بهدف ثان (16)، فيما قلّص الكاميروني عمر غونزاليس الفارق للرائد بتسجيله هدف فريقه الوحيد (39).

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث موقتا، متقدماً بفارق الأهداف عن الاتفاق الرابع الذي حقق فوزاً قاتلاً على ضيفه الطائي 4-3 بهدف مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

تقدم الاتفاق بهدف سريع للهولندي جورجينيو فينالدوم بعد دقيقتين من صافرة البداية، وردّ عليه الطائي بهدف للغاني بيرنارد مينساه (10)، ليضيف الاخير الثاني الشخصي له ولفريقه (36).

وأدرك موسى ديمبيليه التعادل للاتفاق (41) ليمنح مينساه التقدم مجددا للطائي في ثالث أهدافه الشخصية (54)، إلا أن فينالدوم فرض التعادل مرة جديدة (72)، قبل أن يخطف ديمبيليه النقاط الثلاث بهدف قاتل (90+3).

وواصل الشباب صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ضيفه الحزم 4-1، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

سجل رباعية الشباب الفائز على الفيحاء 1-0 في المرحلة الماضية، البلجيكي يانيك كاراسكو (45+1) وفواز الصقور (45+2) والأرجنتيني إيفر بانيغا (49 من ركلة جزاء و90+7)، فيما سجل الحزم هدفه الوحيد عبر البرتغالي انطونيو كارفالهو (66).

ورفع الشباب رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع مؤقتاً، فيما بقي الحزم في المركز الأخير بثلاث نقاط.