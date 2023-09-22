شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد زيزو وسكر وفتوح أمام المقاولون العرب بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو خدمات ثلاثى الفريق أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وحاتم سكر فى مباراة المقاولون العرب المقبلة فى دورى نايل.

ويدعم زيزو وحاتم سكر صفوف الزمالك بعد عودتهما من الإيقاف الذى تسبب فى غيابهما عن لقاء بيراميدز أمس في الدوري،فضلاً عن استعادة أحمد فتوح من الإصابة لدعم الجبهة اليسرى فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

فى سياق مختلف فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع لاعبى الفريق الأجانب ووكلاءهم، خلال الساعات الجارية، للتأكيد على صرف المستحقات الخاصة بهم لدى النادى فى القريب العاجل.

وأخطر مسئولو الزمالك، اللاعبين الأجانب ووكلاءهم، بعد التنسيق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، أنه سيتم صرف المستحقات في أسرع وقت، ممكن مع التأكيد على إنهاء هذا الملف سريعا حتى يتمكن اللاعبون من التركيز داخل المستطيل الأخضر.

وسبق وقام نادي الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين قبل السفر لتنزانيا، لكن تم تأجيل صرف مستحقات اللاعبين الأجانب لحين العودة بعد التنسيق مع الجهاز الإدارى وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة