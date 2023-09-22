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رونالدو وماني يخطفان الأنظار بالبشت السعودي (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر -   

خطف البرتغالي ، والسنغالي ساديو ماني، لاعبا فريق نادي النصر السعودي، الأنظار إليهما خلال الاحتفال باليوم الوطني في المملكة.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي النصر السعودي بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو احتفالاً بذكرى اليوم الوطني للمملكة، حيث ظهر فيه الثنائي رونالدو وماني "بالبشت" السعودي.

وتحتفل المملكة العربية باليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يواجه النصر فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في احدى كلاسيكيات الدوري السعودي.

https://www.facebook.com/watch/?v=210259418546115

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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