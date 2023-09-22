رونالدو وماني يخطفان الأنظار بالبشت السعودي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، لاعبا فريق نادي النصر السعودي، الأنظار إليهما خلال الاحتفال باليوم الوطني في المملكة.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي النصر السعودي بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو احتفالاً بذكرى اليوم الوطني للمملكة، حيث ظهر فيه الثنائي رونالدو وماني "بالبشت" السعودي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يواجه النصر فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في احدى كلاسيكيات الدوري السعودي.

https://www.facebook.com/watch/?v=210259418546115