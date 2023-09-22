شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ألكاسير عن أول مباراة يخوضها مع فريق الإمارات؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الإسباني لويس بلاناغوما، مدرب فريق الإمارات لقاء خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين بأنه من المباريات المهمة، حيث هناك الرغبة الكبيرة في حصد النقاط الثلاث لتعويض النتائج الماضية، في حين أكد نجم «الصقور» الجديد الإسباني باكو ألكاسير المعار من الشارقة أهمية اللقاء والفوز به لتجاوز الإخفاقات السابقة.

وأوضح المدرب لويس أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية مضاعفة الجهود والعمل على كل المعطيات التي تساعد الفريق على تخطي عقبة خورفكان، مشيراً إلى عدم وجود إصابات في صفوف فريقه.

وأضاف: نعلم بأن فريق خورفكان من الفرق القوية ولديه عناصر تعمل الفارق وأجرى عدة تغييرات، لكن الأهم فريقنا، حيث يجب علينا الحضور والاستعداد ولا ننظر للفرق الأخرى.

من جهته، أكد النجم الإسباني باكو ألكاسير أهمية استعادة التوازن أمام خورفكان وتعويض خسارة الوصل في الجولة الأولى والبناء على التعادل المثير أمام عجمان في الجولة الثانية، وقال إنهم بصفتهم لاعبين يجب أن يفكروا في أنفسهم فقط والعمل على الأداء الجيد بنسبة 100%.

وأضاف: اللاعبون يدركون أهمية المواجهة وتحدثنا عن واقع الفريق وأهمية النقاط الثلاث واتفقنا على ضرورة التركيز أمام خورفكان حتى نستعيد التوازن من جديد وأتمنى أن يحالفنا التوفيق.