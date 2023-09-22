شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج ببطولة الأفرو آسيوية بهدف طاهر أبو زيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 سبتمبر 1989 الأهلى يهزم يورميوى اليابانى بطل آسيا فى إياب بطولة الأفرو آسيوية بهدف دون رد سجله طاهر أبو زيد، فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، وأدار المباراة الحكم التونسى ناصر بن على، وكان الأهلى أكد تفوقه فى لقاء الذهاب فى طوكيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، مثل الأهلى فى هذه المباراة، بقيادة الألماني ديتريتش فايسا كل من: ثابت البطل "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، حمادة صدقى، هانى رمزى، محمد سعد، بدر رجب، محمد عبد الجليل، طاهر أبوزيد، أيمن شوقى، حسام حسن، طارق خليل، عادل عبد الرحمن.

وشارك فى مباراة الذهاب كل من أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، عمرو أنور، علاء ميهوب.

فى مثل هذا اليوم 22 سبتمبر 1939، هزم الأهلى فريق الترسانة بنصف دستة أهداف مقابل هدفين، فى افتتاحية دورى منطقة القاهرة، سجل للأهلى كل من لبيب محمود، وصالح الصواف هدفين، ومحمد الجندي ومنير حافظ هدفا، بينما سجل للشواكيش كل من مصطفي لطيف، ومحمود حافظ زقلط ، ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة.

وفى عام 1956 اكتسح فريق الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف، تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى، وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة، كما حقق الأهلى الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري في عام 2002.

كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا في 2004 ، بينما تفوق المارد الأحمر على نادي الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري في موسم 2005 .

وفى نوفمبر 2005 فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك في مسابقة الدوري المصري ، وهزم النادي الأهلي فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري 2015 .

كما فاز الأهلى على فريق الألومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهي البطولة التي حصدتها القلعة الحمراء.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".