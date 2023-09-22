شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز بديل محمود علاء فى الزمالك بعد تأكيد غيابه أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل محمود علاء مدافع الفريق للدفع به فى مباراة المقاولون العرب، خاصة أن اللاعب سيتعرض للإيقاف مباراة واحدة بعد طرده فى مباراة بيراميدز الماضية فى الجولة الأولى وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويفتقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود محمود علاء أمام المقاولون فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل لكرة القدم.

سبب طرد محمود علاء فى مواجهة بيراميدز

وأشهر محمود بسيوني حكم مباراة الزمالك وبيراميدز إنذارين لمحمود علاء خلال المباراة، بعد التدخل القوي على لاعبي بيراميدز، ويعد طرد محمود علاء هو الحالة الأولى لنادى الزمالك فى مسابقة دورى نايل موسم 2024/2023.

محمود علاء يتعرض للطرد في الدقيقة 81

تعرض محمود علاء مدافع الزمالك للطرد بعد حصوله على الإنذار الثانى فى الدقيقة 81 من عمر المباراة التى جمعت فريقه أمام بيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل،وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ماذ قال جهاد جريشة عن طرد محمود علاء ؟

وأكد الخبير التحكيمى جهاد جريشة أنه يختلف مع الحكم محمود بسيوني فى حالة واحدة، قائلا، "بعدما تدخل محمود علاء بقوة بالقدم مع لاعب بيراميدز، ولحظة التصادم كانت على خط المرمى، ويستحق بيراميدز ركلة جزاء، وكان من الصعب احتسابها، لذا هى لعبة تخص تقنية الفار، وهى مؤثرة فى نتيجة اللقاء، لأنها لعبة ركلة جزاء صحيحة".