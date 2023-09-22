شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف تفصل عبد الله السعيد عن رقم الضظوي فى سباق هدافي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز مسيرته المميزة فى سباق الأرقام القياسية ليكون واحداً من الهدافين التاريخيين فى الكرة المصرية، بعدما سجل هدفاً فى مباراة فريقه أمام الزمالك أمس بالدوري.

عبد الله السعيد يسجل هدفاً أمام الزمالك

عبد الله السعيد سجل هدفاً في تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدفين لمثلهما في المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري نايل.

عبد الله السعيد رابع هدافي الكرة المصرية

الهدف الذي سجله عبد الله السعيد أمس رفع رصيده إلى 123 هدفاً ليتخطى أسطورة الكرة المصرية والترسانة الأسبق مصطفى رياض صاحب الـ122 هدفاً.

وبات عبد الله السعيد على بُعد 4 أهداف فقط من تخطي رقم السيد الضظوي فى سباق هدافي الكرة المصرية صاحب الـ127 هدفاً.

ويحتل حسن الشاذلي قمة هدافي الكرة المصرية بـ173 هدفاً يليه حسام حسن بـ168 هدفاً ثم الضظوي وعبد الله السعيد.

عبد الله السعيد يتحدث عن طموح بيراميدز

في وقت سابق، قال عبد الله السعيد إن الفريق جاهز خلال الموسم الجديد لحصد البطولات والمنافسة على جميع الألقاب بعدما كان بيراميدز قريباً من حصدها فى المواسم الماضية، وحاليا التركيز منصب من جانب الجميع على هذا الهدف.

وأضاف السعيد، خلال حفل الكشف عن ملابس النادي في الموسم الجديد، أن النادي جاهز هذا الموسم لحصد البطولات، ونعد كلاعبين بأن يكون العام الحالي مختلفا ومميزا فى كل شيء.

وشدد على أن نادي بيراميدز أسرة واحدة والجميع متكاتف على هدفه الأساسي وهو الفوز بكل البطولات خلال الموسم المقبل.