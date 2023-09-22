شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينافس على برونزية كأس العالم لأندية السلة فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الفرصة أمام فريق كرة السلة بالنادي الأهلي للمنافسة على برونزية كأس العالم للأندية والتى تقام فى سنغافورة، وذلك بعد الخسارة أمام فرانكا البرازيلي فى ثانى مباريات البطولة بنتيجة 70/90.

ووفقا لنظام البطولة، تقام المنافسات بنظام المجموعتين، تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل صاحبا المركز الأول فى المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر، ويلعب صاحبا المركز الثاني من كل مجموعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.

وبالتالي ينتظر الاهلى نتيجة مباراة فرانكا البرازيلي مع إيجاينت الأمريكى التى تقام فى العاشرة صباح غد السبت.

فوز فرانكا البرازيلي يجعل الأهلى يخوض مباراة البرونزية مع ثانى المجموعة الثانية بالبطولة، والتى تضم بولز الصيني وبون الألمانى والمنامة البحريني.

وحال فوز إيجاينت الأمريكى على فرانكا البرازيلى لابد أن يكون الفوز بفارق يزيد عن 20 نقطة، حتى يكون بطل أمريكا قى المركز الأول، وفرانكا فى المركز الثانى، وبالتالي ينافس الأهلى على المركز الخامس والسادس فى المنافسات.

وتضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التى تضم فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي.