شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تأهيل خالد عبد الفتاح وموعد عودته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجابر، وكيل خالد عبد الفتاح، لاعب فريق الاهلى، آخر تطورات تأهيل اللاعب من الإصابة التى تعرض إليها بكسر فى الترقوة فى نهاية الموسم الماضى.

وقال محمد عبد الجابر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "خالد عبد الفتاح سيخضع خلال أيام قليلة لأشعة جديدة للوقوف على درجة تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصري البورسعيدى بكأس مصر".

وأضاف وكيل أعمال اللاعب، "الأشعة التى سيجريها خالد عبد الفتاح ستحسم الموعد النهائي لانتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق، وسط متابعة الجهاز الطبي للأهلى".

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد المقبل بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.