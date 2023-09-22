شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات سلة الأهلي يواجه الطيران فى بطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، أمام فريق الطيران، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وتنطلق المباراة فى السادسة مساءً، على ملاعب نادي مدينة نصر، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوى، وتحقيق الفوز فى بطولة منطقة القاهرة.

من جهته ىحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق أمس، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

فى سياق أخر ، يخوض الفريق الأول لسيدات الكرة اليد بالنادي الاهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره فريق 6 أكتوبر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل في السادسة مساءً، وتمثل أهمية كبرى للفريق.

وخاض فريق سيدات اليد الأهلي مرانا قويا أمس، ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

من جهته يعقد محمد عادل، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبات؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلفة بها كل لاعبة أثناء المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي، بنتيجة 43- 16، في المباراة الماضية، ضمن منافسات منطقة القاهرة.