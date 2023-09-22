عن «السهر والشيشة».. مدرب الزمالك يعلق على تصريحاته المثيرة للجدل بشأن اللاعبين المصريين

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تصريحاته بشأن اعتياد لاعبي مصر تدخين "الشيشة".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة الزمالك وبيراميدز مساء أمس الخميس، قال أوسوريو: "قلت في حوار مع صحيفة ماركا إن لاعبي مصر أفضل من الناحية البدنية، ولكن هناك عادات خاطئة".

وأضاف مدرب الزمالك: "بعض اللاعبين يسهرون ويشربون شيشة وهذا واقع وعادات وتقاليد، ولكني لم أرتكب خطأ في حق اللاعب المصري"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".

وتابع: "الزمالك من الفرق القليلة التي تجري تدريبها في الثامنة صباحًا، والفريق يتدرب جيدًا واللاعبون يأكلون بصورة جيدة ويخضعون للاستشفاء".

وأتم المدرب الكولومبي: "لم أتحدث عن أي أمر له علاقة بالدين، وأنا مسيحي كاثوليكي وأحترم كل الأديان، وفي أي مكان في العالم يجب أن ينام اللاعب مبكرًا ويستقظ مبكرًا".

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت مؤخرا تصريحات لـ أوسوريو، في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشار فيها إلى اعتياد اللاعبين المصريين على عدة سلبيات، منها السهر وتدخين "الشيشة".

يشار إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.