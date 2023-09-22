شكرا لقرائتكم خبر عن ناغلسمان مدرباً لمنتخب ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين يوليان ناغلسمان مدرباً للمنتخب حتى بطولة أوروبا 2024 على أرضه خلفاً لهانز فليك.

وأقيل فليك في وقت سابق هذا الشهر بعد يوم واحد من هزيمة ودية محرجة في ألمانيا أمام اليابان 1-4 لتستمر النتائج السيئة لبطلة العالم أربع مرات في السنوات الأخيرة.

وكان ناغلسمان أقيل من تدريب بايرن ميونيخ الموسم الماضي بعدما كان الفريق البافاري تعاقد معه في 2021، وهو اشتهر بكونه أصغر مدرب في الدوري الألماني مع هوفنهايم، والأدوار المتقدمة لدوري أبطال أوروبا مع لايبزيغ.

ويمتاز ناغلسمان بعشقه الكرة الهجومية والضغط الشديد والتحولات السريعة.