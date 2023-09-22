شكرا لقرائتكم حارس أرسنال: على رامسديل "القتال" لاستعادة مكانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ديفيد رايا حارس أرسنال إن زميله في نفس المركز آرون رامسديل "بحاجة للقتال من أجل الفريق" إذا أراد العودة للعب بعد غيابه عن مباراتين متتاليتين، مشيرا إلى قرار المدرب ميكل أرتيتا بالاعتماد على "اثنين في كل مركز".

وجلس رامسديل حارس منتخب إنجلترا (25 عاما) بديلا خلال فوز أرسنال على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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وسحق أرسنال ضيفه أيندهوفن 4-صفر في عودته لدوري الأبطال بعد غياب ست سنوات.

وقلل أرتيتا في وقت سابق من تأثير قراره بإخراج رامسديل من التشكيلة الأساسية للدفع بالحارس الإسباني (28 عاما) المعار من برنتفورد.

وقال رايا عن قرار مواطنه أرتيتا "إنه خياره وليس خياري. إن عاد آرون سيحتاج للقتال من أجل الفريق والفوز بمباريات. أعتقد أنها المرة الأولى التي يعتمد فيها نفس الفريق على حارسين، هذا جزء من كرة القدم الآن".

ويستضيف أرسنال غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري بعد غد الأحد ثم يزور برنتفورد في كأس الرابطة يوم الأربعاء، ولا يعرف رايا إن كان سيبدأ أساسيا في الأسبوع المقبل.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وهو نفس رصيد ليفربول الثالث وتوتنهام الثاني في الترتيب.