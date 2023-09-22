شكرا لقرائتكم جائزة اليابان: فيرستابن يهيمن على فترتي التجارب الحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هيمن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن على فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة اليابان الكبرى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سوزوكا.

وسجل فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، التوقيت الأسرع خلال الفترة الاولى بـ 1:31.647 دقيقة في ظل ارتفاع في درجات الحرارة، قبل أن يعيد الكرّة في الثانية مع 1:30.688 دقيقة.

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وتقدّم الهولندي في الفترتين كلتيهما على سائقي فيراري الإسباني كارلوس ساينس الذي حل ثانياً في الاولى وشارل لوكلير من موناكو صاحب ثاني توقيت في الثانية، فيما كان المركز الثالث في الفترتين من نصيب سائق ماكلارين لاندو نوريس.

وكان ساينز منح فيراري فوزه الاول هذا الموسم في جائزة سنغافورة الكبرى الاسبوع الماضي، منهياً سلسلة من 10 انتصارات توالياً قياسية لفيرستابن و15 لفريقه ريد بول.

ويجد فريق ريد بول الذي يحتل صدارة ترتيب الصانعين مع 597 نقطة، نفسه أمام فرصة حسم اللقب للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتوجب عليه التقدم على غريمه مرسيدس (289) بفارق نقطة على الاقل مع نهاية سباق اليابان يوم الأحد.

وبدوره، يحكم فيرستابن قبضته على صدارة السائقين متقدما بفارق 151 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريز، في حين بامكانه حسم اللقب لصالحه للعام الثالث تواليا خلال الجولة المقبلة في قطر في حال حقق نتيجة جيدة في سوزوكا.

قال الهولندي الذي يتطلع إلى تعويض خيبة احتلاله المركز الخامس في شوارع سنغافورة، إن سيارته "كانت ممتعة للقيادة مرة أخرى".

وتابع "لقد قدّمنا أداءً جيداً خلال اللفات القصيرة والطويلة. هناك الكثير من التآكل على هذا المسار، لذلك سيكون الأمر صعبا للغاية على الإطارات أثناء السباق (الأحد)، ولكن حتى الآن هي بداية جيدة لعطلة نهاية الأسبوع".

وقُلّصت الفترة الثانية جراء تعرض الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) لحادث أدى إلى اشهار الاعلام الحمراء، وذلك قبل أقل من 3 دقائق على النهاية. واصطدم الفرنسي بحائط الامان على سرعة عالية، ما الحق الاضرار بمقدمة سيارته.