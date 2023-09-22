شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: صرف مستحقات اللاعبين الأجانب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك ، أنه سيتم منح اللاعبين الأجانب مستحقاتهم المتأخرة بحد أقصى خلال الأسبوع المقبل، بعد توفير السيولة المالية، وذلك من أجل استمرار حالة الاستقرار الفنى وتهيئة الجو المناسب للفريق للتألق فى الموسم الجديد.

وأضاف المدير المالى لنادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تواصل مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض، وأكد له أنه اقترب من توفير جزء كبير من مستحقات اللاعبين الأجانب، وسيتم منحها لهم خلال الأسبوع المقبل.

فى سياق متصل، فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع لاعبى الفريق الأجانب ووكلائهم، خلال الساعات الجارية، للتأكيد على صرف المستحقات الخاصة بهم لدى النادى فى القريب العاجل.

وأخطر مسئولو الزمالك اللاعبين الأجانب ووكلاءهم، بعد التنسيق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، أنه سيتم صرف المستحقات في أسرع وقت، ممكن مع التأكيد على إنهاء هذا الملف سريعا حتى يتمكن اللاعبون من التركيز داخل المستطيل الأخضر.

وسبق وقام نادي الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين قبل السفر لتنزانيا، لكن تم تأجيل صرف مستحقات اللاعبين الأجانب لحين العودة بعد التنسيق مع الجهاز الإدارى وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة.