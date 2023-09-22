شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع ينافس على برونزية بطولة العالم فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر
كما تغلب محمد إيهاب على لاعب النرويج بنتيجة 4/2 فى مباريات الترضية أيضا على أن يلتقى مع لاعب أوزبكستان والفوز عليه يؤهل إيهاب لمباراة البرونزية أمام لاعب اليايان.
وودعت سمر حمزة منافسات البطولة بعد الخسارة بربع النهائي بنتيجة 4/0
وحقق لاعب منتخب مصر الموهوب نتيجة مشرفة واستطاع التغلب على بطل جورجيا في الدور قبل النهائي، ثم أطاح بلاعب المنتخب الروماني بطل الأولمبياد بالبرازيل وحامل لقب بطولة العالم الاخيرة بصربيا من نهائي البطولة.
وعزف النشيد الوطنى للاعب المنتخب المصري بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بالفوز بأول ذهبية لمصر في البطولة. وقال لاعب منتخب مصر خلال تصريحات له: "الحمد لله حققت أحد أهدافى بالتتويح بميدالية ذهبية، وفخور برفع العلم المصري في بطولة يشارك فيها نجوم اللعبة على مستوى العالم".
ووجه لاعب منتخب مصر الشكر لمجلس الإدارة بالكامل برئاسة اللواء عصام نوار وباقي الأعضاء لدعمهم الكبير للاعبى المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية.
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