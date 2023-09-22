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عبد اللطيف منيع ينافس على برونزية بطولة العالم فى صربيا

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القاهرة - سامية سيد - فاز عبد اللطيف منيع  لاعب منتخب المصارعة على لاعب أستونيا بنتيجة 2/0 فى مباراة الترضية ببطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 25 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يلتقى عبد اللطيف منيع مع لاعب الصين على برونزية بطولة العالم.

 

كما تغلب محمد إيهاب على لاعب النرويج بنتيجة 4/2 فى مباريات الترضية أيضا على أن يلتقى مع لاعب أوزبكستان والفوز عليه يؤهل إيهاب لمباراة البرونزية أمام لاعب اليايان.

 

وودعت سمر حمزة منافسات البطولة بعد الخسارة بربع النهائي بنتيجة 4/0

 

وفى فبراير الماضى حقق عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني وزن 130 كيلو الميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة للتنصيف العالمى التى أقيمت بمدينة الإسكندرية.

 

وحقق لاعب منتخب مصر الموهوب نتيجة مشرفة واستطاع التغلب على بطل جورجيا في الدور قبل النهائي، ثم أطاح بلاعب المنتخب الروماني بطل الأولمبياد بالبرازيل وحامل لقب بطولة العالم الاخيرة بصربيا من نهائي البطولة.

 

وعزف النشيد الوطنى للاعب المنتخب المصري بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بالفوز بأول ذهبية لمصر في البطولة. وقال لاعب منتخب مصر خلال تصريحات له: "الحمد لله حققت أحد أهدافى بالتتويح بميدالية ذهبية، وفخور برفع العلم المصري في بطولة يشارك فيها نجوم اللعبة على مستوى العالم".

 

ووجه لاعب منتخب مصر الشكر لمجلس الإدارة بالكامل برئاسة اللواء عصام نوار وباقي الأعضاء لدعمهم الكبير للاعبى المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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