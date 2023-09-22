الأهلي يخسر أمام فرانكا البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة.. وينافس على برونزية المونديال في هذه الحالة

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر فريق الكرة السلة بالنادي الأهلي مباراته أمام فرانكا البرازيلي، في ثاني مواجهات الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

ويقام مونديال الأندية لكرة السلة في سنغافورة، وتلعب خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق: إجنايت الأمريكي وفرانكا البرازيلي، بينما المجموعة الثانية تشهد تواجد المنامة البحريني وبون تيليكوم الألماني وجولدن بولز بطل الصين.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب ايجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76 في المباراة الأولى، ليتصدر المجموعة الأولى في البطولة.

ولكن خسر الأهلي مباراته الثانية، التي أقيمت اليوم الجمعة، أمام فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70.

ويلعب متصدر كل مجموعة مع الآخر في النهائي يوم الأحد المقبل، بينما وصيف كل مجموعة يلعب على الميدالية البرونزية ويتواجه صاحب المركز الثالث من كل مجموعة من أجل مواجهة المركزين الخامس والسادس.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن فرصة الأهلي للمنافسة على برونزية كأس العالم للأندية مازالت قائمة رغم خسارته أمام فريق فرانكا البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي سينتظر نتيجة مباراة فرانكا البرازيلي مع إيجاينت الأمريكى التى تقام فى العاشرة صباح غد السبت.

وفي حال فوز فرانكا البرازيلي، فإن الأهلي سيخوض مباراة البرونزية مع ثاني المجموعة الثانية بالبطولة، والتى تضم بولز الصيني وبون الألمانى والمنامة البحريني.

أما في حال فوز إيجاينت الأمريكي على فرانكا البرازيلي، فلابد أن يكون الفوز بفارق يزيد عن 20 نقطة، حتى يكون بطل أمريكا قى المركز الأول، وفرانكا فى المركز الثانى، وبالتالي ينافس الأهلى على المركز الخامس والسادس فى المنافسات.