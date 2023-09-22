شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيفا يشيد بتطور كرة القدم في رواندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اشاد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بخطط رواندا في التطور والتقدم بمجال كرة القدم خلال الفترة المقبلة وهو لمسه خلال إستضافة تلك البلاد لكونجرس الفيفا.



وقال إنفانتينو أنه حرص علي لقاء بول كاجامي

رئيس دولة رواندا بنيويورك علي هامش حضوره أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة وناقش معه نمو كرة القدم في بلاده.



وأضاف أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع علي مواصلة التعاون المثمر في المستقبل.

وتابع:" لقد كانت رواندا مضيفة رائعة لكونجرس الفيفا في وقت سابق من هذا العام، وكان الرئيس كاجامي وحكومته والاتحاد الرواندي لكرة القدم متواجدين".



وقال:" تعاونوا بشكل جيد، ويعملون معنا جنبًا إلى جنب ويبذلون الكثير من الوقت والجهد للمضي قدمًا برياضتنا في البلاد،

هناك شغف وحب حقيقيان لكرة القدم على كافة مستويات المجتمع في هذا البلد، وقد اتفقت مع رئيس رواندا على الاستمرار في منح الفتيات والفتيان في البلاد الفرصة لممارسة التدريبات والتعليم من خلال اللعبة الجميلة".