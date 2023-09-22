بركات يبرئ حارس الزمالك.. و يطالب بتدخل سريع بعد مشاجرة الأبيض وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد بركات ، أن حارس الزمالك محمد صبحي برئ من مسؤولية هدف عبد الله السعيد قائد بيراميدز في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز.

وقال بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن صبحي لا يتحمل مسؤولية الهدف الذي جاء من خطأ ساذج للحائط البشري في التحرك بشكل غريب أثناء تنفيذ اللعبة.

وأشار إلى أن بيراميدز لم يظهر قدراته رغم تفوقه في الشوط الأول موضحاً أن الزمالك يحسب له في ظل كل هذه الظروف الخروج بنقطة التعادل.

وأكد أن الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز لم يقدم المستوى المنتظر في لقاء الزمالك وأضاع فرصة محققة.

وأضاف:" قبل أن يطلق الحكم صافرته وهناك مشاجرات خارج الخطوط وللأسف تورط بها بعض أعضاء الجهاز الفني".

وشدد على أنه يجب تدخل سريع ومعاقبة أطراف هذه الأزمة والتدخل بقوة منذ بداية الموسم لتجنب تكرار هذا الموقف.

وأتم أن هناك إيجابيات ملموسة في بداية الدوري الممتاز على رأسها تعامل الحكام مع اعتراضات اللاعبين والمدربين.