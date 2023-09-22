رقم 8 للرجالة فقط.. لاعب الزمالك يثير الجدل بعد هدف بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الجدل عبر مواقع تواصل الاجتماعي بعد إحرازه هدف أمس مع الأبيض في مرمى بيراميدز.

وكان نادي الزمالك تعادل أمس أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز.

ونشر "دونجا" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، رسالة مكتوب بها: "رقم 8 للرجال فقط".

ويشير إلى أن نبيل عماد دونجا ارتدى هذا الموسم رقم 8، بعدما رحل إمام عاشور عن الفريق الأبيض وكان يرتدي نفس الرقم.