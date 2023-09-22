شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يطلب تقريرا طبيا عن إصابة هشام صلاح فى الاتحاد بدوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تقريراً طبياً عن إصابة هشام صلاح لاعب الفريق والذى تعرض لها بالأمس فى مباراة سيراميكا ضمن منافسات الجولة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويرغب العشرى فى الاطمئنان على الحالة الطبية لهشام صلاح خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها بالأمس نتيجة اصطدامه بزميله المهدى سليمان حارس المرمى، وعلى إثرها لم يستكمل اللاعب اللقاء.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس، الخميس، باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق رجب عمران ومابولولو وخالد الغندور، بينما ظهرت هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم.